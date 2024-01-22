«Киевский режим продолжает демонстрировать звериное лицо»: в Кремле назвали обстрел Донецка чудовищным актом терроризма

Обстрел оживлённого района Донецка 21 января является чудовищным актом терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Киев продолжает демонстрировать «звериное лицо», нанося удары по мирному населению и объектам гражданской инфраструктуры. В Совете Федерации выразили уверенность, что ответственные за террор представители киевского режима понесут наказание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по Донецку 21 января чудовищным актом терроризма. Об этом он высказался в ходе беседы с журналистами.

«Киевский режим продолжает демонстрировать своё звериное лицо. Они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма», — сказал Песков.

Он отметил, что специальная военная операция будет продолжаться, чтобы «оградить наших людей от этой опасности».

Наряду с этим Песков заявил, что Владимир Путин получил доклады об ударах по Донецку и дал после этого необходимые поручения.

21 января в результате массированного артиллерийского удара со стороны ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе Донецка погибли по меньшей мере 27 мирных жителей, ещё 25 получили ранения. Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, атака произошла в воскресенье, когда на рынке было многолюдно. 22 января в республике объявлено днём траура.

По слова главы региона, по Донецку был нанесён комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Позднее Пушилин уточнил, что среди раненых есть два подростка 16 и 17 лет, они находятся в состоянии средней тяжести.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 22 января уточнил, что на стационарном лечении в настоящее время находится 21 пострадавший при обстреле Донецка.

«Одна пациентка в тяжёлом состоянии, все остальные в состоянии средней степени тяжести», — приводит его слова РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел РФ назвали действия украинских военных варварским терактом против мирного населения России. По информации ведомства, обстрел вёлся с применением поставляемых Западом вооружений.

В МИД подчеркнули, что это обстоятельство в очередной раз подтверждает факт вовлечённости западных стран в конфликт и делает их соучастниками преступлений киевского режима.

В этой связи дипломаты отметили, что стремление Запада нанести «стратегическое поражение» России за счёт Украины подталкивает Киев к «всё более безрассудным шагам», в том числе к актам терроризма, массовым нарушениям международного гуманитарного права и военным преступлениям.

«Террористические атаки киевского режима наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами. Очевидна необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции. С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма», — резюмировали в российском МИД.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела территории рынка в Донецке установить всех причастных к преступлению.

«В том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении СК.

В Совете Федерации выразили уверенность, что ответственные за террор понесут наказание. Об этом, в частности, в беседе с RT высказался первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я уже как-то говорил, что после завершения СВО нужно будет создать международный трибунал по Донбассу, на котором судить всех преступников украинского режима, которые убивали ни в чём не повинных людей. Я думаю, возмездие их настигнет», — сказал сенатор.

В свою очередь, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди высказала мнение, что Киев, убивая мирных граждан, подтверждает выбранный им путь террора.

«Задачи СВО должны быть решены. Реализуя их, мы спасаем от чумы украинского терроризма не только Россию, но и соседние государства», — заключила она.