Мэр Донецка возложил цветы к месту гибели людей после украинского обстрела
Фото с места возложения цветов он выложил в своём Telegram.
«Микрорайон Текстильщик. 21 января 2024 года – чёрный день в истории Донецка. Вечная память погибшим!» — указал Кулемзин.
Цветы возложили и простые жители города.
Ранее власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.