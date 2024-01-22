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Мэр Донецка возложил цветы к месту гибели людей после украинского обстрела

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин, а также другие члены городской администрации пришли возложить цветы к месту гибели людей на рынке после воскресного обстрела, устроенного украинцами.

Фото с места возложения цветов он выложил в своём Telegram.

«Микрорайон Текстильщик. 21 января 2024 года – чёрный день в истории Донецка. Вечная память погибшим!» — указал Кулемзин.

Цветы возложили и простые жители города.

Ранее власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

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