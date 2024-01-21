В ДНР 22 января объявили днём траура по жертвам удара ВСУ в Донецке

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», — написал он в Telegram.

Ранее в Минздраве России сообщили, что большая часть пострадавших при обстреле украинскими военными Донецка находится в тяжёлом состоянии.

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, удар украинской армии по Донецку обсудят на заседании Совбеза всемирной организации 22 января.