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В ДНР 22 января объявили днём траура по жертвам удара ВСУ в Донецке

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Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
В ДНР 22 января объявили днём траура по жертвам удара ВСУ в Донецке
  • РИА Новости

«Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», — написал он в Telegram.

Ранее в Минздраве России сообщили, что большая часть пострадавших при обстреле украинскими военными Донецка находится в тяжёлом состоянии.

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, удар украинской армии по Донецку обсудят на заседании Совбеза всемирной организации 22 января.

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