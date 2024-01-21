Большинство из 18 пострадавших при обстреле Донецка находятся в тяжёлом состоянии

Большая часть из 18 пострадавших при обстреле украинскими военными Донецка находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве России.

РИА Новости

«Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка», — приводит РИА Новости заявление. Отмечается, что пострадали двое детей, большинство госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 25. По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, удар украинской армии по Донецку обсудят на заседании Совбеза всемирной организации 22 января.