Песков назвал удары Киева по мирным гражданам Донецка актом терроризма

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал удары Киева по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре Донецка чудовищным актом терроризма.

«Киевский режим продолжает демонстрировать своё звериное лицо, в том плане, что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, они наносят удары по людям, по гражданскому населению. Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма. Потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей», — сказал он.

Песков добавил, что СВО будет продолжаться, чтобы оградить людей от опасности, которую представляет собой киевский режим.

Ранее власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.