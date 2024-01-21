«Бесчеловечность и ненависть к ни в чём не повинным людям»: что известно об обстреле ВСУ Донецка

Украинские военные в воскресенье, 21 января, нанесли массированный артиллерийский удар по рынку в одном из районов Донецка. По последним данным, в результате атаки погибли 25 человек, ещё 20 получили ранения. В российском МИД призвали профильные международные структуры выступить с осуждением теракта, отметив, что отсутствие реакции будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать киевский режим к ещё более жестоким атакам.

По меньшей мере 25 человек погибли в результате обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе Донецка, который совершили формирования ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ещё около 20 человек получили ранения, в том числе двое детей, которые находятся в состоянии средней тяжести.

Глава региона подчеркнул, что атака произошла в воскресенье, когда на рынке было наиболее многолюдно.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

По его словам, по кварталу был нанесён комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал произошедшее ещё одним чёрным днём в истории города.

«Украинские неофашисты цинично обстреляли оживлённое место города, где в выходной день собирается одновременно большое количество мирных людей. За свои неудачи на фронте они решили подло отыграться на беззащитных жителях Донецка», — написал он в Telegram.

Кроме того, накануне вечером сообщалось об обстреле Донецка кассетными боеприпасами.

В Министерстве иностранных дел РФ назвали обстрел Донецка утром 21 января варварским терактом против мирного населения России.

По данным внешнеполитического ведомства, ВСУ нанесли преднамеренный удар из ракетных систем залпового огня по рынку и магазинам в квартале Текстильщик. Отмечается, что украинские формирования совершили шесть артналётов прицельно по местам скопления людей.

Как подчеркнули в МИД, Следственный комитет России начал расследование преступления, а все причастные к этой и другим террористическим атакам понесут неотвратимое наказание. При этом, по информации МИД, обстрел вёлся из подконтрольной Киеву Авдеевки с применением поставляемых Западом вооружений.

«Всё это ещё раз подтверждает его непосредственную вовлечённость в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима Зеленского, который вновь продемонстрировал бесчеловечность и ненависть к ни в чём не повинным людям. Киевские главари называют их «особями» и готовы безжалостно убивать», — говорится в заявлении МИД.

Дипломаты констатировали, что стремление Запада нанести «стратегическое поражение» России за счёт Украины подталкивает киевский режим к «всё более безрассудным шагам», в том числе к актам терроризма, массовым нарушениям международного гуманитарного права и военным преступлениям.

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«Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта. Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к ещё более кровавым злодеяниям», — заявили в МИД.

Как подчеркнули в ведомстве, подобные теракты наглядно свидетельствуют об отсутствии у Киева политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.

«Очевидна необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции. С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма», — подытожили в МИД.

В свою очередь, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что обстрел Донецка станет одной из ключевых тем запрошенного Россией на понедельник, 22 января, заседания Совбеза ООН по поставкам западного оружия на Украину.

«Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Викторовича Лаврова», — написал Полянский в Telegram.

Наряду с обстрелом Донецка 21 января зафиксированы попытки ВСУ нанести удар по территории Крыма. Как сообщили в Минобороны РФ, около 14:00 и 14:30 мск над акваторией Чёрного моря около западного побережья Крымского полуострова были уничтожены три украинские управляемые ракеты.