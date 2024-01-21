Кулемзин: беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины сбросил боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке. В результате этого ранение получил один человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, инцидент произошёл на улице Ленкоранской в Куйбышевском районе города. В момент сброса боеприпаса ремонтная бригада устраняла аварию на сетях теплоснабжения.

«Ранение получил экскаваторщик, экскаватор сгорел», — написал Кулемзин в личном Telegram-канале.

Ранее стало известно, что количество погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 12.