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Кулемзин: беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке

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Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины сбросил боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке. В результате этого ранение получил один человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин: беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке
  • Gettyimages.ru

По его словам, инцидент произошёл на улице Ленкоранской в Куйбышевском районе города. В момент сброса боеприпаса ремонтная бригада устраняла аварию на сетях теплоснабжения.

«Ранение получил экскаваторщик, экскаватор сгорел», — написал Кулемзин в личном Telegram-канале.

Ранее стало известно, что количество погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 12.

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