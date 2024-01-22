Песков: Путин получил доклады об ударах по Донецку, даны поручения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин получил доклады об ударах по Донецку, были даны поручения.

«Естественно, были соответствующие доклады, президентом были даны необходимые поручения», — отметил представитель Кремля.

По его словам, все меры для оказания медицинской помощи пострадавшим принимаются на уровне региона.

Также Песков назвал удары Киева по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре Донецка чудовищным актом терроризма.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.