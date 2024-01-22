Песков: Путин получил доклады об ударах по Донецку, даны поручения
- globallookpress.com
«Естественно, были соответствующие доклады, президентом были даны необходимые поручения», — отметил представитель Кремля.
По его словам, все меры для оказания медицинской помощи пострадавшим принимаются на уровне региона.
Также Песков назвал удары Киева по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре Донецка чудовищным актом терроризма.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.
Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.