Глава Минздрава: 21 пострадавший при обстреле Донецка находится на лечении
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«Всего 21 человек находится сейчас на стационарном лечении», — приводит РИА Новости его слова.
Мурашко уточнил, что одна пациентка находится в тяжёлом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.
Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.