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Глава Минздрава: 21 пострадавший при обстреле Донецка находится на лечении

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На стационарном лечении находится 21 человек, пострадавший при ударе ВСУ по Донецку. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Глава Минздрава: 21 пострадавший при обстреле Донецка находится на лечении
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Всего 21 человек находится сейчас на стационарном лечении», — приводит РИА Новости его слова.

Мурашко уточнил, что одна пациентка находится в тяжёлом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.

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