Глава Минздрава: 21 пострадавший при обстреле Донецка находится на лечении

На стационарном лечении находится 21 человек, пострадавший при ударе ВСУ по Донецку. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

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«Всего 21 человек находится сейчас на стационарном лечении», — приводит РИА Новости его слова. Мурашко уточнил, что одна пациентка находится в тяжёлом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести. Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали. Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.