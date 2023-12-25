Подразделения российских войск в течение прошедших суток отразили пять атак бригад ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. При этом в зоне СВО за прошедшие 24 часа потери войск киевского режима составили в общей сложности до 615 бойцов убитыми и ранеными. Кроме того, ВС РФ поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки ЗРК IRIS-T производства ФРГ и склад горюче-смазочных материалов.

В течение прошедших суток российские военнослужащие уничтожили до 615 бойцов войск киевского режима. Это следует из данных ежедневной сводки Минобороны РФ из зоны проведения СВО.

Так, на Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке огнём артиллерии и армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР). Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, а также два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили атаку 5-й бригады Нацгвардии Украины севернее Григоровки (ДНР). Также нанесено поражение живой силе и технике 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона вблизи н. п. Ямполовка и Торское (ДНР).

Потери противника — до 180 военнослужащих, а также танк, боевая машина пехоты Bradley и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки («Акация» и «Гвоздика»), а также две гаубицы Д-30.

Также на russian.rt.com Удар по пусковым установкам ЗРК, авиатехнике и боеприпасам: ВС РФ поразили объекты ВСУ на трёх украинских аэродромах

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ возле н. п. Шумы (ДНР) и нанесли поражение живой силе и технике противника неподалёку от н. п. Клещеевка (ДНР).

Потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также по теме «Использовалась националистами для доставки боеприпасов»: ВС РФ уничтожили военную технику ВСУ на Купянском направлении На Купянском направлении бойцы группировки войск «Запад» обнаружили пикап и грузовой автомобиль, который прятали украинские боевики в...

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). Потери противника на данном направлении — до 55 военнослужащих, а также три пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах н. п. Работино, Каменское и Гуляйполе (Запорожская область). Потери противника — до 90 военнослужащих, а также четыре автомобиля, гаубица Д-20 и два орудия Д-30.

Кроме того, штурмовые группы ставропольских десантников в ходе одного из боёв в районе н. п. Вербовое вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами.

В результате были обезоружены и сдались в плен четверо бойцов ВСУ, которые под контролем расчётов БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ были направлены в сторону позиций ВС РФ.

Ставропольские десантники заняли опорный пункт ВСУ у Вербового и захватили в плен четверых военнослужащих ВСУ

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника — до 60 военнослужащих, а также три автомобиля и гаубица «Мста-Б».

Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живую силу и военную технику в 113 районах.

При этом средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS, уничтожено 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской и Херсонской областях.