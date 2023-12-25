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МО: на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и гаубицу Д-20

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В Минобороны России сообщили, что украинские войска потеряли до 90 военнослужащих.
МО: на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и гаубицу Д-20
  • РИА Новости

В сводке ведомства сказано, что подразделения российской группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины, 102-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Каменское и Гуляйполе Запорожской области.

При этом потери ВС Украины на данном направлении составили до 90 военнослужащих, гаубица Д-20, четыре автомобиля и два орудия Д-30.

В ведомстве также сообщили, что Вооружённые силы Украины потеряли до 55 военных на Южно-Донецком направлении.

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