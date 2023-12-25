Вооружённые силы Украины потеряли до 55 военных на Южно-Донецком направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Как отмечается в сводке ведомства, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины в районе Новомихайловки ДНР.

Уточняется, что потери ВСУ на этом направлении составили: до 55 военнослужащих, три пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Кроме того, в министерстве заявили, что украинские войска за сутки потеряли на Донецком направлении до 200 военных.