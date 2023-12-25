Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 200 военных

В Министерстве обороны России заявили, что украинские войска за сутки потеряли на Донецком направлении до 200 военных.

«На Донецком направлении... Общие потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей», — говорится в сводке ведомства.

Вместе с этим в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее в министерстве сообщили, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска.