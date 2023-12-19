Минобороны: бойцы группы «Центр» уничтожили расчёт ВСУ под Красным Лиманом

Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили орудие и расчёт ВС Украины на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, на данном направлении операторы комплекса артиллерийской разведки «Аистёнок» группировки войск «Центр» обнаружили огневые средства Вооружённых сил Украины и передали координаты на командный пункт артиллерии.

Таким образом, расчёт самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3М «Акация» российских войск нанёс удар, уничтожив орудие и расчёт ВСУ.

Ранее в министерстве сообщили, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска.

Командир штурмового подразделения спецназа «Ахмат» с позывным «Шустрый» заявил, что спецназ продвигается на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.