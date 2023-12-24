Удар по пусковым установкам ЗРК, авиатехнике и боеприпасам: ВС РФ поразили объекты ВСУ на трёх украинских аэродромах

Российские военнослужащие поразили на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) пусковые установки западных зенитных ракетных комплексов — NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции, сообщили в Минобороны РФ. Также было нанесено огневое поражение авиатехнике, средствам навигационного обеспечения полётов и боеприпасам на аэродромах Канатово (Кировоградская область) и Днепр (Днепропетровская область).

ВС РФ ударами авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поразили украинские аэродромы в Хмельницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции, а на аэродромах Канатово и Днепр огневое поражение было нанесено авиационной технике, средствам навигационного обеспечения полётов и авиационным боеприпасам.

Кроме того, поражена живая сила и военная техника в 127 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, а также уничтожили 49 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 10 040 украинских беспилотников.

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Ситуация на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Синьковки (Харьковская область). Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

Также на Купянском направлении возле н. п. Липцы был уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее н. п. Кузьмино и вблизи н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ неподалёку от Серебрянки (ДНР) и в Серебрянском лесничестве.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили восемь атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Белогоровка, Спорное, Васюковка, Ленинское и Новгородское (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле н. п. Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка (ДНР).

Потери противника составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). Потери противника составили до 110 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, «Акация» и «Гвоздика».

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На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ возле н. п. Работино, Вербовое, Жеребянки и Мирное (Запорожская область).

Противник потерял до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.