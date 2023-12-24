ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК ВСУ на аэродроме Староконстантинов

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS и Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

«На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции», — говорится в сводке ведомства.

Вместе с этим были поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полётов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

Ранее военкор RT Филипп Прокудин показал работу взвода БПЛА-разведки 9-й бригады в районе посёлка Пески в ДНР. Бойцы активно работают ночью, поскольку именно в это время противник выходит из укрытий и проводит ротацию.