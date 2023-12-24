ВСУ потеряли четыре танка и БМП Bradley на Донецком направлении, заявили в Минобороны России.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Leopard — 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США и три автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее военкор RT Филипп Прокудин показал работу взвода БПЛА-разведки 9-й бригады в районе посёлка Пески в ДНР. Бойцы активно работают ночью, поскольку именно в это время противник выходит из укрытий и проводит ротацию.

Кроме того, потери Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении в течение суток составили до 100 военнослужащих.