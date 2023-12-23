Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении до 100 военных
- AP
«На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 100 военнослужащих», — говорится в сводке.
Кроме того, в результате действий ВС России украинская армия лишилась трёх автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и орудия Д-30.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам украинских войск на Краснолиманском направлении.