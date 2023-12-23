Потери Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении в течение суток составили до 100 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

«На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 100 военнослужащих», — говорится в сводке.

Кроме того, в результате действий ВС России украинская армия лишилась трёх автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и орудия Д-30.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам украинских войск на Краснолиманском направлении.