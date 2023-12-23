Пять танков ВСУ, в том числе один Leopard 2 производства ФРГ, уничтожено в течение прошедших суток на Донецком и Краснолиманском направлениях в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. Также российские военные уничтожили БМП Bradley производства США, два бронетранспортёра, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», 13 автомобилей, шесть гаубиц Д-30. Наряду с этим за прошедшие сутки отражено 16 атак украинских войск.

В течение прошедших суток подразделения российских группировок войск уничтожили в зоне проведения специальной военной операции пять танков ВСУ, в том числе один Leopard 2 производства ФРГ. Это следует из данных ежедневной сводки Минобороны РФ.

Так, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка (ДНР).

Общие потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения возле населённых пунктов Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, а также орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады неподалёку от Новомихайловки (ДНР) и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Парасковиевки и Макаровки (ДНР). Потери противника составили до 65 военнослужащих, три пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Вербовое и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и пять автомобилей.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника вблизи населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны Харьковской области. ВСУ потеряли до 15 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении, уничтожив малочисленную группу противника и несколько мобильных средств огневой поддержки.

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На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации противник потерял до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника в 110 районах.

При этом средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее RT представил материал о работе Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины. Именно сотрудники этого органа с начала СВО фиксируют и документируют преступления ВСУ, ежедневно выезжают на места обстрелов гражданского населения.