Весеннее наступление Вооружённых сил России может закончиться тем, что Украина потерпит окончательное поражение в конфликте.

Об этом пишет издание The Hill.

Как отметил автор статьи, без помощи со стороны Соединённых Штатов европейские страны не смогут восполнить дефицит необходимого ВСУ оружия.

«А Украина, скорее всего, ослабнет перед возобновлением российского наступления следующей весной. На этот раз, возможно, Киев падёт», — говорится в публикации.

Издание пишет, что после такого исхода событий Владимир Зеленский будет вынужден бежать с Украины.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно отправить украинским войскам всё оружие мира, однако оно не поможет им победить российскую армию на фронте.