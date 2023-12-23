«Противник не мог отбивать наш шквалистый огонь»: ВС РФ удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении

Бойцы мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ и закрепились на выгодных рубежах обороны на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, мотострелки в ходе боя с противником уничтожили малочисленную группу украинских войск и несколько мобильных средств огневой поддержки. Также на этом направлении ударами артиллерии и танков были уничтожены опорный и наблюдательный пункты, укрепрайоны, блиндажи и бронетехника ВСУ.

Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

Бойцы мотострелковых подразделений нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ, в ходе боя были уничтожены малочисленная группа противника и несколько мобильных средств огневой поддержки.

«Штурмовики выбили противника из нескольких участков леса, за ними шли мотострелковые подразделения. Мы закрепились на рубеже обороны и встретили сопротивление разрозненной группы. Противник пытался контратаковать, но был дезориентирован на местности и не мог отбивать наш шквалистый огонь», — рассказал командир мотострелковой роты с позывным Батя.

Кроме того, военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный наблюдательный пункт, транспортные средства и военнослужащих ВСУ, после чего передали координаты артиллеристам. Расчёт 122-мм гаубиц Д-30, корректируя огонь при помощи беспилотников, уничтожил наблюдательный пункт, два пикапа и живую силу противника.

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В свою очередь, расчёты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» нанесли артиллерийский удар по пехоте противника, находящейся в укреплённом опорном пункте, и бронетехнике. В результате уничтожены опорный пункт, два бронетранспортёра и живая сила противника.

В то же время экипажи танков Т-80БВ Западной группировки войск с закрытых огневых позиций уничтожили на Купянском направлении вскрытые укрепрайоны и блиндажи ВСУ. Выполнив боевую задачу, техника спешно покинула огневые позиции.

«Выполняем боевые задачи. Мы работаем с корректировщиком, который находится непосредственно на линии боевого соприкосновения. Работаем по блиндажам, укрепрайонам. Поражаем все назначенные цели», — пояснил командир танкового взвода с позывным Эскобар.

Артиллеристы группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении экипажи штурмовых самолётов Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу противника.

По данным Минобороны РФ, удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 м со скоростью полёта 800 км/ч.

«По докладу авианаводчика цели были поражены. После выполнения атаки выполнили противоракетный манёвр с отстрелом инфракрасных ловушек и полёт на аэродром базирования», — рассказал лётчик Су-25 с позывным Джусай.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в период с 16 по 22 декабря потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 1155 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.

Артёмовск

Российские десантники при помощи беспилотников уничтожили пехоту ВСУ под Артёмовском, сообщили в Минобороны РФ.

Оператор дрона из подразделения беспилотной авиации Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружил личный состав ВСУ, укрывшийся в окопах и блиндажах. После этого в течение нескольких секунд были осуществлены корректировка и наведение, следом произошёл сброс ВОГа (выстрел осколочного гранатомёта) или гранаты, попадание в противника и его уничтожение.

«Только на данном участке СВО подразделения БПЛА воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков», — указали в ведомстве.

Ранее военный корреспондент RT побывал на северном фланге Артёмовска, чтобы узнать об обстановке на передовой.