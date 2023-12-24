МО: ВСУ за сутки потеряли до 100 военных на Краснолиманском направлении

ВС Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 100 военнослужащих.

Об этом заявили в российском Минобороны.

Как сказано в сводке ведомства, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения Вооружённых сил Украины южнее населённого пункта Кузьмино и в районе Червоной Дибровы ЛНР.

Так, потери ВСУ составили до 100 бойцов, два автомобиля, боевая бронированная машина и гаубица Д-30.

Кроме того, средства ПВО ВС России сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24.