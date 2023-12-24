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Минобороны: российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24

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Средства ПВО ВС России сбили три украинских истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24.
Минобороны: российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как говорится в сводке ведомства, в районах населённых пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области Вооружённые силы России средствами ПВО сбили три Су-27 и один Су-24 Воздушных сил Украины.

Кроме того, в министерстве заявили, что российские войска за сутки уничтожили 49 беспилотников ВСУ, в результате чего общее число уничтоженных вражеских дронов с начала СВО превысило 10 тыс.

Также российские войска уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS и Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

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