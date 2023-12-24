На Купянском направлении бойцы группировки войск «Запад» обнаружили пикап и грузовой автомобиль, который прятали украинские боевики в лесопосадке. Военную технику ВСУ уничтожили из станкового противотанкового гранатомёта. Как отметили в Минобороны РФ, машины использовались националистами для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции. Кроме того, на Донецком направлении средствами ПВО было сбито десять украинских беспилотников.

На Купянском направлении гранатомётчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Расчёты БПЛА обнаружили военную технику, которую прятали украинские боевики в лесопосадке. После этого координаты целей были переданы на пункт управления.

«Расчёт станкового противотанкового гранатомёта мотострелкового подразделения сразу прибыл на огневую позицию и уничтожил пикап и грузовой автомобиль противника. Военная техника использовалась националистами для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции», — говорится в сообщении.

Как рассказал командир взвода с позывным Панда, в связи с большими потерями в бронетехнике украинские националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах.

Награждение отличившихся в ходе СВО танкистов

Военнослужащим танкового батальона группировки войск «Запад» вручили боевые награды за проявленные мужество, отвагу и героизм — Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу» и медали Суворова.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.

«В ходе СВО мы уже наработали ряд небольших уловок. Они у нас привязаны непосредственно к подразделениям противника, с которыми мы уже сталкивались на различных направлениях, и уже знаем, в чём их сильные стороны, где у них слабые стороны. Поэтому рассчитываем так, чтобы нанести противнику максимальное поражение с наименьшим расходом. В ходе СВО военнослужащие батальона с первых дней зарекомендовали себя очень хорошо, своими действиями спасли очень много жизней. Тактика применения подразделений очень сильно изменилась. Батальон, я так считаю, находится сейчас в очень хорошем как морально-психологическом, так и боевом состоянии», — рассказал командир танкового батальона с позывным Стеллс.

Отличившимся в ходе СВО танкистам группировки войск «Запад» вручили боевые государственные награды

Уничтожение беспилотников на Донецком направлении

Подразделения Южной группировки войск уничтожили на Донецком направлении десять украинских беспилотников. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Горловка, Марьинка, Победа Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на этом направлении бойцами группировки войск «Запад» было отражено 11 атак и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка (ДНР). Потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Кадры работы взвода БПЛА-разведки в посёлке Пески

Военный корреспондент RT Филипп Прокудин показал работу взвода БПЛА-разведки 9-й бригады в районе посёлка Пески (ДНР).

Российские военнослужащие активно работают ночью, когда противник после дневных «пряток» начинает выходить из укрытий и проводить ротацию.

«Они сейчас ночью как слышат, что летит «птичка» (очень слышно, что она гружёная, летаем низко), очень быстро бегут в укрытия. Даже по льду быстро бегают они. Но тем не менее результат есть», — рассказал один из бойцов.