Танкистам группировки «Запад» вручили госнаграды на передовой

Танкистам Западной группировки войск вручили государственные награды на передовой, сообщили в Минобороны России.

«За проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые награды», — говорится в заявлении ведомства.

Военнослужащим вручили Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу» и медали Суворова. Сразу после церемонии награждения бойцы вернулись на позиции к выполнению боевых задач.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков в филиале №2 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского, где располагается реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих, вручил награды прошедшим реабилитацию военным.

До этого военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры награждения разведчиков 1430-го полка за успешно проведённую атаку на опорник украинских войск под населённым пунктом Работино.