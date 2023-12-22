Замминистра обороны наградил в военном госпитале раненых бойцов СВО
Уточняется, что Панков также вручил документы о прохождении дополнительного профессионального образования тем, кто в ходе реабилитации изъявил желание окончить предоставленный им курс обучения по той или иной специальности.
Прошедшим реабилитацию и изъявившим желание продолжить службу в ВС России, а также имеющим документы о получении дополнительного профессионального образования вручили очередные воинские звания и отправили их к новым местам службы.
Также всем, кому было положено, были вручены жилищные документы.
Ранее военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры награждения разведчиков 1430-го полка за успешно проведённую атаку на опорник украинских войск под населённым пунктом Работино.