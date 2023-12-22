Замминистра обороны наградил в военном госпитале раненых бойцов СВО

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков в филиале №2 Третьего центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского, где располагается реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих, вручил награды прошедшим реабилитацию военным.

Уточняется, что Панков также вручил документы о прохождении дополнительного профессионального образования тем, кто в ходе реабилитации изъявил желание окончить предоставленный им курс обучения по той или иной специальности.

Прошедшим реабилитацию и изъявившим желание продолжить службу в ВС России, а также имеющим документы о получении дополнительного профессионального образования вручили очередные воинские звания и отправили их к новым местам службы.

Также всем, кому было положено, были вручены жилищные документы.

Ранее военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры награждения разведчиков 1430-го полка за успешно проведённую атаку на опорник украинских войск под населённым пунктом Работино.