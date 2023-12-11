Военкор RT показал видео награждения 1430-го полка за атаку на опорник ВСУ

Военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры награждения разведчиков 1430-го полка за успешно проведённую атаку на опорник украинских войск под населённым пунктом Работино.

Он отметил, что это направление было основным для ВСУ, однако противник со своими задачами не справился. Российские бойцы ликвидировали до 20 украинских солдат, заняли позиции, а также захватили вражеское вооружение.

Государственные награды военнослужащим вручал командир полка с позывным Учитель.

Ранее командир отделения ВС России с позывным Кузя сообщил, что ВСУ снизили интенсивность атак на Запорожском направлении.