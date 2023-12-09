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Военный ВС России: ВСУ снизили интенсивность атак на Запорожском направлении

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Интенсивность наступлений Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении значительно снизилась по сравнению с тем, что можно было наблюдать летом. Об этом рассказал командир отделения ВС России с позывным Кузя.
Военный ВС России: ВСУ снизили интенсивность атак на Запорожском направлении
  • © Минобороны РФ

Говоря о ситуации в районе населённого пункта Работино, российский военный отметил, что противник «в основном заезжает на технике», но порой «ползёт» пешком, чтобы оставаться незамеченным. При этом летом, по словам Кузи, ВСУ наступали интенсивнее.

«Они на бронетехнике летом чуть ли не колоннами двигались. Сейчас намного меньше. Бронетехнику они свою сейчас жалеют, меньше её отправляют, так, пехоту завести, выгрузить и сразу откат. Потому что мы её уничтожаем очень интенсивно», — цитирует его пресс-служба Минобороны.

При этом он добавил, что наступления ВСУ по-прежнему носят регулярный характер. По словам военного, противник идёт в атаку в основном в утренние часы.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что вертолёты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении.

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