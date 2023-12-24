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Группировка «Юг» сбила десять украинских БПЛА на Донецком направлении

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Южная группировка российских войск сбила десять беспилотников ВСУ за сутки на Донецком направлении.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Марьинка, Победа Донецкой Народной Республики», — заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Ранее сообщалось, что противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM сбита над Донецком. Упав, она повредила рекламный щит и оборвала провода ЛЭП.

21 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что над Азовским морем была сбита баллистическая ракета американского дальнобойного комплекса ATACMS, которая летела в сторону Крымского моста.

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