Южная группировка российских войск сбила десять беспилотников ВСУ за сутки на Донецком направлении.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Марьинка, Победа Донецкой Народной Республики», — заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Ранее сообщалось, что противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM сбита над Донецком. Упав, она повредила рекламный щит и оборвала провода ЛЭП.

21 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что над Азовским морем была сбита баллистическая ракета американского дальнобойного комплекса ATACMS, которая летела в сторону Крымского моста.