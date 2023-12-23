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Над Донецком сбили американскую ракету AGM-88 HARM, она повредила рекламный щит

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Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM сбита над Донецком. Упав, она повредила рекламный щит и оборвала провода ЛЭП, сообщил Родион Мирошник, занимающий пост посла по особым поручениям МИД России.
Над Донецком сбили американскую ракету AGM-88 HARM, она повредила рекламный щит
  • Gettyimages.ru

«Силы ПВО сбили ракету на подлёте к городу. Осколки упали на улицу, где повредили рекламный щит и электрический провод. В иной ситуации такая ракета могла принести смерть, разрушения или увечья», — написал он в Telegram.

Мирошник приложил к сообщению фотографию сбитой ракеты, лежащей около рынка.

21 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что над Азовским морем была сбита баллистическая ракета американского дальнобойного комплекса ATACMS, которая летела в сторону Крымского моста.

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