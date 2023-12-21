Сальдо заявил, что над Азовским морем была сбита ракета комплекса ATACMS

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что над Азовским морем была сбита баллистическая ракета американского дальнобойного комплекса ATACMS, которая летела в сторону Крымского моста.

«Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», — написал он в Telegram.

21 декабря Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили украинскую ракету над акваторией Азовского моря. Ракета была перехвачена около 15:00 мск.

В 15:08 стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Чуть более часа спустя его возобновили.