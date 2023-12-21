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Сальдо заявил, что над Азовским морем была сбита ракета комплекса ATACMS

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что над Азовским морем была сбита баллистическая ракета американского дальнобойного комплекса ATACMS, которая летела в сторону Крымского моста.
Сальдо заявил, что над Азовским морем была сбита ракета комплекса ATACMS
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», — написал он в Telegram.

21 декабря Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили украинскую ракету над акваторией Азовского моря. Ракета была перехвачена около 15:00 мск.

В 15:08 стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Чуть более часа спустя его возобновили.

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