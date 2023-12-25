ВС России эвакуировали с поля боя брошенную с ранениями военнослужащую ВСУ
- РИА Новости
В своём Telegram он рассказал, что российские десантники и морпехи в стрелковом бою разгромили силы противника в районе населённого пункта. По словам Сальдо, на поле боя находилось большое количество погибших и раненых солдат ВСУ.
«Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи», — добавил губернатор.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не может бросить раненых, как временщики на Украине.