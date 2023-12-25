Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские бойцы эвакуировали и оказали медпомощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы в районе Крынок.

В своём Telegram он рассказал, что российские десантники и морпехи в стрелковом бою разгромили силы противника в районе населённого пункта. По словам Сальдо, на поле боя находилось большое количество погибших и раненых солдат ВСУ.

«Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи», — добавил губернатор.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не может бросить раненых, как временщики на Украине.