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ВС России эвакуировали с поля боя брошенную с ранениями военнослужащую ВСУ

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские бойцы эвакуировали и оказали медпомощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы в районе Крынок.
ВС России эвакуировали с поля боя брошенную с ранениями военнослужащую ВСУ
  • РИА Новости

В своём Telegram он рассказал, что российские десантники и морпехи в стрелковом бою разгромили силы противника в районе населённого пункта. По словам Сальдо, на поле боя находилось большое количество погибших и раненых солдат ВСУ.

«Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи», — добавил губернатор.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не может бросить раненых, как временщики на Украине.

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