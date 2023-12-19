Путин заявил, что Россия не может бросить раненых, как временщики на Украине
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«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», — сказал он на видео, размещённом в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные взяли в плен польского наёмника, которого бросили солдаты ВСУ вблизи населённого пункта Крынки.
Также Минобороны России показало кадры штурма населённого пункта Артёмовское на Донецком направлении. По данным ведомства, противник бежал, бросив раненых и убитых, часть украинских боевиков сдались в плен.