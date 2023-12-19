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Путин заявил, что Россия не может бросить раненых, как временщики на Украине

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Россия не может вести себя как временщики на Украине, оставляя своих раненых на произвол судьбы, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин заявил, что Россия не может бросить раненых, как временщики на Украине
  • AP
  • © Valery Sharifulin, Sputnik

«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», — сказал он на видео, размещённом в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные взяли в плен польского наёмника, которого бросили солдаты ВСУ вблизи населённого пункта Крынки.

Также Минобороны России показало кадры штурма населённого пункта Артёмовское на Донецком направлении. По данным ведомства, противник бежал, бросив раненых и убитых, часть украинских боевиков сдались в плен.

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