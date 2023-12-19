Сальдо: ВС России взяли в плен польского наёмника, брошенного ВСУ под Крынками

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные взяли в плен польского наёмника, которого бросили солдаты ВСУ вблизи населённого пункта Крынки.

По его словам, наёмник был ранен, а российские бойцы оказали ему первую медпомощь и отправили в тыл. После этого поляк будет доставлен в госпиталь.

Сальдо подчеркнул, что таким образом поступают военнослужащие армии цивилизованного государства

«Если наши противники будут поступать по-другому — значит, они будут считаться не солдатами регулярной армии легитимной страны, а террористами экстремистской организации», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число сдающихся в плен украинских бойцов в последнее время резко возросло.