Сальдо: ВС России взяли в плен польского наёмника, брошенного ВСУ под Крынками
- РИА Новости
По его словам, наёмник был ранен, а российские бойцы оказали ему первую медпомощь и отправили в тыл. После этого поляк будет доставлен в госпиталь.
Сальдо подчеркнул, что таким образом поступают военнослужащие армии цивилизованного государства
«Если наши противники будут поступать по-другому — значит, они будут считаться не солдатами регулярной армии легитимной страны, а террористами экстремистской организации», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число сдающихся в плен украинских бойцов в последнее время резко возросло.