«С ума сошли»: Путин назвал киевский режим «оборзевшим» из-за объявления русских некоренной нацией на Украине

Власти киевского режима, объявившие русский народ некоренным, «совсем оборзели», заявил Владимир Путин. По его словам, Москва не стала бы проводить специальную военную операцию на Украине, если бы не осуществлялось уничтожение и изгнание русских с их исторических территорий. Глава государства также подчеркнул, что у Запада не получится раздавить и ослабить Россию.

Власти киевского режима «совсем оборзели», когда объявили русских некоренной нацией на Украине. Об этом президент РФ заявил в беседе с военнослужащими после вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня Героев Отечества.

«Никогда ничего подобного мы бы не делали, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией. Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем», — сказал Путин на видео, которое опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

В начале ноября в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ глава государства назвал «полным беспределом» отсутствие русских в перечне коренных наций Украины. Соответствующий закон был принят Верховной радой летом 2021 года.

Также по теме Избирательный подход: почему на Украине заговорили о правах нацменьшинств Украинское правительство внесло в Раду законопроект о расширении прав национальных меньшинств. Документ предусматривает внесение...

В декабре 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, формально выполнив требование Брюсселя, настаивавшего на том, чтобы Украина адаптировала свои законы в этой области под стандарты ЕС.

В прошлом месяце правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о расширении прав нацменьшинств по рекомендации Совета Европы. При этом нововведения не касаются использования русского языка.

Про СВО и отношение Запада

Общаясь с участниками торжественного мероприятия по случаю празднования Дня Героев Отечества, Владимир Путин отметил, что на передовой ситуация значительно отличается от обстановки в Кремле.

«Жизнь на фронте, когда стреляют, эти... летают, как мухи, над головой, — это гораздо всё сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звёздами героев в кремлёвских павильонах», — сказал российский лидер.

«От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», — добавил Путин.

Глава государства также в очередной раз напомнил, что конфликт на Украине завязался не с началом СВО, а задолго до этого.

«Мы же не вмешивались поначалу. Думали, само как-то успокоится. Нет. Потом вынуждены были начать людям помогать... Заключили эти Минские соглашения. Тоже сказали: «Мы готовы их выполнять». Стремились к этому. Хрена с два», — сказал он.

kremlin.ru

Путин также напомнил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд публично заявляли, что Минские соглашения были подписаны только для того, чтобы «Украину подготовить к боевым действиям».

«Да и попытка оттеснить Россию, ослабить её. А в конечном счёте — раздавить. Ничего не получится у них. Никогда», — добавил он.

Украинский нацизм

Глава государства также напомнил, что в Канаде весь парламент встал и аплодировал старому нацисту, бывшему боевику дивизии СС «Галичина» Ярославу Гуньке.

Также по теме «Преследовал основную идею нацизма»: СК обвинил коллаборациониста Гуньку в геноциде советских граждан Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему боевику дивизии СС «Галичина» Ярославу Гуньке. Как сообщили в...

«Он просто солдат СС. И действующий президент Украины встал, хотя спикер сказал, что этот человек во время войны воевал против русских. А кто воевал против русских во время Второй мировой войны? Фашисты. Это все знают, и президент Украины это знает. Тем не менее встали все, весь парламент встал и ему аплодировал. Это разве не проявление нацизма?» — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин обратил внимание, что Гунька в годы Великой Отечественной войны воевал и против Канады тоже.

«Мало того что они придурки, так они ещё и неонацисты, это очевидный факт. И что против этого скажешь? — сказал президент РФ. — Это просто какое-то перевёрнутое сознание у людей».

7 декабря Генеральная прокуратура России направила властям Канады запрос об экстрадиции Ярослава Гуньки. Российские власти обвиняют бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» в геноциде мирного населения Украинской ССР в период Великой Отечественной войны.