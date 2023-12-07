«Ъ»: Генпрокуратура России запросила у Канады экстрадицию эсэсовца Гуньки

Запрос об экстрадиции бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки направила 7 декабря властям Канады Генеральная прокуратура России. Его обвиняют в геноциде мирного населения Украинской СССР в период Великой Отечественной войны.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», запрос на экстрадицию 98-летнего бывшего эсэсовца направили министру юстиции и генеральному прокурору Канады Арифу Вирани.

По версии следствия, военнослужащие дивизии СС, в состав которой входил и Гунька, с 23 по 28 февраля 1944 года уничтожили не менее 500 человек в населённом пункте Гута Пеняцкая.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.

По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».