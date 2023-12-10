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Путин заявил, что у Запада никогда не получится раздавить Россию

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Западные страны пытаются раздавить Россию, однако у них это не получится никогда. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.
Путин заявил, что у Запада никогда не получится раздавить Россию
  • РИА Новости

Фрагменты общения президента России с Героями России в Кремле показал журналист Павел Зарубин в Telegram.

Путин отметил, что Москва сначала не решалась вмешиваться в ситуацию на Украине.

Однако потом, подчеркнул он, Россия была вынуждена помочь Донбассу и заключить Минские соглашения, которые все подписавшие стороны обязались выполнять.

«Стремились к этому? Хрена с два. Публично же сказали опять. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции сказали: «А мы не думали выполнять, подписали только для того, чтоб Украину подготовить к боевым действиям», — добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что таким образом Запад хотел оттеснить Россию и ослабить её, а в конечном счёте раздавить.

«Ничего не получится у них. Никогда», — подытожил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мир на Украине возможен, если Запад перестанет поставлять ВСУ вооружение.

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