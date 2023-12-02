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«Уничтожили все цели»: российские десантники сорвали высадку десанта ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники сорвали высадку десанта ВСУ на правом берегу Днепра

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Роман Шимаев
Одно из соединений ВДВ Вооружённых сил России, задействовав барражирующие боеприпасы «Ланцет», предотвратило высадку десанта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны РФ, операторы беспилотников уничтожили несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава.

Соединения и воинские части Воздушно-десантных войск ВС РФ в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции сорвали высадку десанта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что расчёты разведывательных беспилотников российских десантников обнаружили вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег реки и высадки.

«Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет», запуск которых осуществляется расчётами беспилотной авиации «крылатой пехоты». Профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава и другие материальные средства украинских формирований», — говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства также рассказывал о попытках украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении. Они не увенчались успехом.

Уничтожение наблюдательных пунктов ВСУ под Артёмовском

Также в Минобороны РФ сообщили об уничтожении наблюдательных пунктов и личного состава ВСУ в укрытиях с использованием FPV-дронов коптерного типа в районе Артёмовска.

Оператор в специальных VR-очках определил с воздуха два наблюдательных пункта противника, расположенных в развалинах домов в одном из населённых пунктов северо-западнее Артёмовска, а также скопление украинской пехоты в лесопосадке.

«Расчёты FPV-дронов умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение. Всего были уничтожены два наблюдательных пункта и более отделения украинских солдат», — констатировали в ведомстве.

  • Уничтожение наблюдательных пунктов ВСУ под Артёмовском

30 ноября Военная хроника сообщила, что российские войска продвигаются на северном фланге Артёмовска.

Также на этой неделе в МО РФ указывали, что подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артёмовска и освободили населённый пункт Артёмовское.

Кроме того, на Донецком направлении экипажами ударных вертолётов Ка-52 ВКС России уничтожены опорные пункты и бронированная техника ВСУ.

Отмечается, что лётчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам украинских подразделений.

Также они выполняют в зоне СВО задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений ВС РФ.

  • Вертолёты Ка-52 ВКС России уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ.

Работа расчётов гаубиц Д-30 по позициям ВСУ возле Работина

В районе населённого пункта Работино Запорожской области было нанесено огневое поражение по местам скопления личного состава ВСУ. Огонь вели военнослужащие расчёта 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 Южного военного округа.

Как сообщили в Минобороны РФ, позиции украинских войск были выявлены операторами разведывательного БПЛА, после чего их координаты незамедлительно передали на пункт управления артиллерией.

«Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение живой силе противника, пытавшегося закрепиться в лесополосе», — говорится в сообщении.

Как отметил старший наводчик орудия Д-30 с позывным Терса, работы у них достаточно. В настоящий момент на Запорожском направлении ведётся поражение опорных пунктов, живой силы, техники ВСУ в направлении Работино — Вербовое.

  • Работа расчётов гаубиц Д-30 по позициям ВСУ возле Работина
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