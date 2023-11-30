Военная хроника сообщила о продвижении ВС России на северном фланге Артёмовска

Российские войска продвигаются на северном фланге Артёмовска в ДНР, сообщила Военная хроника.

По имеющимся данным, подразделения ВС России прорвали оборону украинской армии в населённом пункте Богдановка, которая находится в шести километрах от Артёмовска.

«Подтверждений с мест пока нет, но если события развиваются именно так, то оборонительные рубежи ВСУ между Берховкой и Дубово-Василевкой в ближайшее время ждёт проверка на прочность», — говорится в сообщении.

Ранее Военная хроника рассказала о продвижении ВС России в районе станции Клещеевка.