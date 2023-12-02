Минобороны: российские десантники сорвали высадку десанта ВСУ в Херсонской области

Российские войска в Херсонской области уничтожили десант ВСУ, который собирался высадиться на левый берег Днепра.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что для уничтожения десанта противника были задействованы барражирующие боеприпасы «Ланцет».

«Операторы уничтожили все цели», — передаёт ТАСС.

По данным ведомства, были уничтожены несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава.

Ранее ВС России с помощью FPV-дронов уничтожили два опорника ВСУ под Артёмовском.

Также экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на Донецком направлении.