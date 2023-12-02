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Экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на Донецком направлении

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Экипажи ударных вертолётов Ка-52 ВКС России уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ на Донецком направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт РИА Новости.

«В ходе выполнения боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Также группировка ВС России «Запад» улучшила положение на Купянском направлении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска расширяют зоны контроля СВО на всех направлениях.

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