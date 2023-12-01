Шойгу: ВС России расширяют зоны контроля в рамках СВО на всех направлениях

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска расширяют зоны контроля СВО на всех направлениях.

Соответствующее заявление он сделал во время селекторного совещания с руководящим составом ВС России.

«Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях», — сказал министр.

По его словам, за прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4, 15, 114 и 123-й мотострелковых бригад.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 125 тыс. человек за шесть месяцев контрнаступления.