Шойгу: ВС России расширяют зоны контроля в рамках СВО на всех направлениях
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время селекторного совещания с руководящим составом ВС России.
«Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях», — сказал министр.
По его словам, за прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4, 15, 114 и 123-й мотострелковых бригад.
Ранее Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 125 тыс. человек за шесть месяцев контрнаступления.