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Шойгу: ВС России расширяют зоны контроля в рамках СВО на всех направлениях

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска расширяют зоны контроля СВО на всех направлениях.
Шойгу: ВС России расширяют зоны контроля в рамках СВО на всех направлениях
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время селекторного совещания с руководящим составом ВС России.

«Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях», — сказал министр.

По его словам, за прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4, 15, 114 и 123-й мотострелковых бригад.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 125 тыс. человек за шесть месяцев контрнаступления.

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