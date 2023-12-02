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ВС России с помощью FPV-дронов уничтожили два опорника ВСУ под Артёмовском

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Российские десантники в районе Артёмовска в ДНР с помощью FPV-дронов уничтожили два опорных пункта и отделение бойцов ВСУ.

Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, два наблюдательных пункта противника располагались в развалинах домов, а скопление пехоты ВСУ — в лесопосадке.

«Всего были уничтожены два наблюдательных пункта и более отделения украинских солдат», — передаёт ТАСС.

Ранее экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на Донецком направлении.

Также группировка ВС России «Запад» улучшила положение на Купянском направлении.

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