Российские десантники в районе Артёмовска в ДНР с помощью FPV-дронов уничтожили два опорных пункта и отделение бойцов ВСУ.

Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, два наблюдательных пункта противника располагались в развалинах домов, а скопление пехоты ВСУ — в лесопосадке.

«Всего были уничтожены два наблюдательных пункта и более отделения украинских солдат», — передаёт ТАСС.

Ранее экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на Донецком направлении.

Также группировка ВС России «Запад» улучшила положение на Купянском направлении.