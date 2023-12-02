ВС России с помощью FPV-дронов уничтожили два опорника ВСУ под Артёмовском
Об этом заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, два наблюдательных пункта противника располагались в развалинах домов, а скопление пехоты ВСУ — в лесопосадке.
«Всего были уничтожены два наблюдательных пункта и более отделения украинских солдат», — передаёт ТАСС.
Ранее экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на Донецком направлении.
Также группировка ВС России «Запад» улучшила положение на Купянском направлении.