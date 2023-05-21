Штурмовыми отрядами при поддержке артиллерии и авиации: Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артёмовска

Российские войска уничтожили автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. Также нанесены удары по складу боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное. Общие потери противника на Артёмовском тактическом направлении составили до 100 военнослужащих и наёмников. Кроме того, были уничтожены один танк, БМП, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также САУ «Гвоздика» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Артёмовском тактическом направлении уничтожен автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населённого пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

При этом в районе города самолёты совершили шесть вылетов, артиллерия выполнила 69 огневых задач. За сутки уничтожены до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщало, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артёмовска. Владимир Путин подчеркнул, что все отличившиеся в ходе этой операции будут представлены к государственным наградам.

При этом на Украине опровергли сообщения СМИ о том, что Владимир Зеленский на полях саммита «группы семи» признал потерю контроля над Артёмовском. По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Зеленский отверг взятие города российскими силами.

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Ситуация в зоне СВО

На Купянском направлении ликвидировано пять диверсионно-разведывательных групп. Также ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск уничтожены до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Краснолиманском направлении пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп и уничтожен склад боеприпасов ВСУ. При этом оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении огнём артиллерии, ударами авиации и активными действиями подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две БМП, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Вдобавок уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу «Мста-Б». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны, а также до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

Помимо этого, поражён командный пункт 102-й бригады территориальной обороны и уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Средствами ПВО перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов.