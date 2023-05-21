Зеленский на саммите G7 признал, что украинские войска потеряли контроль над Артёмовском

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артёмовск (Бахмут).

Как пишет Reuters, во время саммита G7 в Хиросиме у Зеленского спросили, контролируют ли ВСУ Артёмовск.

«Я думаю, нет. Сегодня он остаётся лишь в наших сердцах», — ответил президент Украины, слова которого приводит РИА Новости.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён в результате наступательных действий отрядов ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.