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Зеленский на саммите G7 признал, что украинские войска потеряли контроль над Артёмовском

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Украинский президент Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артёмовск (Бахмут).
Зеленский на саммите G7 признал, что украинские войска потеряли контроль над Артёмовском
  • AP

Как пишет Reuters, во время саммита G7 в Хиросиме у Зеленского спросили, контролируют ли ВСУ Артёмовск.

«Я думаю, нет. Сегодня он остаётся лишь в наших сердцах», — ответил президент Украины, слова которого приводит РИА Новости.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён в результате наступательных действий отрядов ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

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