Минобороны: артиллерия и авиация России уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР
- РИА Новости
Кроме того, по данным ведомства, в районе населённого пункта Полтавка в Запорожской области ВС России поразили командный пункт бригады теробороны ВСУ.
Кроме того, стало известно, что российские военные за сутки уничтожили на Артёмовском направлении до 100 украинских военных и наёмников.
Также в районе населённого пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артёмовск (Бахмут) перебрасывались подкрепления ВСУ.