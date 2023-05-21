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Минобороны: артиллерия и авиация России уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР

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Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия уничтожили принадлежащий украинской армии зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населённого пункта Жёлтое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
Минобороны: артиллерия и авиация России уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР
  • РИА Новости

Кроме того, по данным ведомства, в районе населённого пункта Полтавка в Запорожской области ВС России поразили командный пункт бригады теробороны ВСУ.

Кроме того, стало известно, что российские военные за сутки уничтожили на Артёмовском направлении до 100 украинских военных и наёмников.

Также в районе населённого пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артёмовск (Бахмут) перебрасывались подкрепления ВСУ.

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