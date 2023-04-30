«Мы уже практически всё подавили»: российские силы продвигаются в Артёмовске
- РИА Новости
Накануне вечером, 29 апреля, основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что за сутки подразделения ЧВК продвинулись в городе на 100—150 м. По его словам, осталось занять ещё 2,98 кв. км территории Артёмовска.
Боец Группы Вагнера в разговоре с РИА Новости также заявил о продвижении сил.
«Линия фронта всё ближе смещается (к западным окраинам. — RT). Им (бойцам ВСУ) «от потолка» если и осталось 1,5 км в городе, то крупно повезло. Остаётся немного застройки, жилого сектора, а дальше идёт частный сектор», — сказал он.
По его словам, под контролем украинских военнослужащих осталось ещё здание медицинского института, расположенное на самой высокой точке на западе Артёмовска.
«Мы взяли плацдарм из девятиэтажек, продавили. Сейчас у нас остался один-единственный прыжок — на медицинский институт, это приоритетная высота здесь, на западе. Оттуда у них шла вся корректировка артиллерии, танков. Мы уже практически всё подавили», — пояснил военный.Также на russian.rt.com «Выдавали себя за мирных жителей»: как бойцы ЧВК «Вагнер» вычисляли ВСУ в Артёмовске
В свою очередь, источники Telegram-канала «Военная хроника» сообщили, что боевиков ВСУ удалось выбить с территории воинской части в Артёмовске. Отмечается, что оборонявшие эти позиции украинские военные и наёмники отступили через дорогу и заняли многоэтажки на улице Освободителей Донбасса.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовые отряды, которым с флангов оказывали поддержку подразделения ВДВ, продолжали активные действия по уничтожению украинских военных на западных окраинах Артёмовска.
Украинская агрессия
В ночь на 30 апреля украинские войска обстреляли посёлок Суземка Брянской области
«В результате нанесённого украинскими националистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, ещё два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы», — написал в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
При этом спустя несколько часов ВСУ снова произвели обстрел посёлка Суземка с помощью РСЗО. По словам главы Брянской области, система ПВО сбила несколько снарядов.
«Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте», — добавил он.
Между тем за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике зафиксировано 48 обстрелов со стороны украинских военных, которые применили 237 единиц боеприпасов из РСЗО HIMARS, артиллерии 155, 152 и 122 мм. Жертвами украинской агрессии стали 14 человек — двое погибли и 12 получили ранения различной степени тяжести.
Под огонь ВСУ попало 12 населённых пунктов: Горловка, Верхнеторецкое, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Александровка, Егоровка, Владимировка, Никольское и Донецк, где оказалось повреждено 40 жилых домостроений.
«Днепр»
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном командно-наблюдательный пункт украинских войск и пункт управления беспилотниками, а также склад боеприпасов и техники, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв. Он сообщил, что артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по командно-наблюдательному пункту и пункту управления беспилотными летательными аппаратами 124-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также по складу хранения боеприпасов и техники в районе Херсона.
Уничтожены около 30 человек, более десятка боевых бронированных машин и автомобилей.
Также уничтожены два миномётных расчёта в районе населённых пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка. В свою очередь, подразделения противовоздушной обороны подавили два ударных беспилотника.
Как сообщали в МО РФ, вечером 28 апреля российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединённой группировки войск ВСУ «Херсон».
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