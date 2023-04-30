«Мы уже практически всё подавили»: российские силы продвигаются в Артёмовске

До полного освобождения Артёмовска остаётся несколько километров. Как сообщил боец ЧВК «Вагнер», ВСУ на некоторых позициях до выхода из города осталось 1,5 км. По его словам, под контролем украинских военнослужащих ещё остаётся здание мединститута, расположенное на самой высокой точке на западе Артёмовска. Накануне в Минобороны РФ указали, что российские штурмовые отряды продолжают уничтожение противника на западных окраинах города.

Накануне вечером, 29 апреля, основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что за сутки подразделения ЧВК продвинулись в городе на 100—150 м. По его словам, осталось занять ещё 2,98 кв. км территории Артёмовска.

Боец Группы Вагнера в разговоре с РИА Новости также заявил о продвижении сил.

«Линия фронта всё ближе смещается (к западным окраинам. — RT). Им (бойцам ВСУ) «от потолка» если и осталось 1,5 км в городе, то крупно повезло. Остаётся немного застройки, жилого сектора, а дальше идёт частный сектор», — сказал он.

По его словам, под контролем украинских военнослужащих осталось ещё здание медицинского института, расположенное на самой высокой точке на западе Артёмовска.

«Мы взяли плацдарм из девятиэтажек, продавили. Сейчас у нас остался один-единственный прыжок — на медицинский институт, это приоритетная высота здесь, на западе. Оттуда у них шла вся корректировка артиллерии, танков. Мы уже практически всё подавили», — пояснил военный.

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В свою очередь, источники Telegram-канала «Военная хроника» сообщили, что боевиков ВСУ удалось выбить с территории воинской части в Артёмовске. Отмечается, что оборонявшие эти позиции украинские военные и наёмники отступили через дорогу и заняли многоэтажки на улице Освободителей Донбасса.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовые отряды, которым с флангов оказывали поддержку подразделения ВДВ, продолжали активные действия по уничтожению украинских военных на западных окраинах Артёмовска.

Украинская агрессия

В ночь на 30 апреля украинские войска обстреляли посёлок Суземка Брянской области

«В результате нанесённого украинскими националистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, ещё два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы», — написал в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

При этом спустя несколько часов ВСУ снова произвели обстрел посёлка Суземка с помощью РСЗО. По словам главы Брянской области, система ПВО сбила несколько снарядов.

«Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте», — добавил он.

Между тем за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике зафиксировано 48 обстрелов со стороны украинских военных, которые применили 237 единиц боеприпасов из РСЗО HIMARS, артиллерии 155, 152 и 122 мм. Жертвами украинской агрессии стали 14 человек — двое погибли и 12 получили ранения различной степени тяжести.

Под огонь ВСУ попало 12 населённых пунктов: Горловка, Верхнеторецкое, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Александровка, Егоровка, Владимировка, Никольское и Донецк, где оказалось повреждено 40 жилых домостроений.

«Днепр»

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном командно-наблюдательный пункт украинских войск и пункт управления беспилотниками, а также склад боеприпасов и техники, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв. Он сообщил, что артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по командно-наблюдательному пункту и пункту управления беспилотными летательными аппаратами 124-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также по складу хранения боеприпасов и техники в районе Херсона.

Уничтожены около 30 человек, более десятка боевых бронированных машин и автомобилей.

Также уничтожены два миномётных расчёта в районе населённых пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка. В свою очередь, подразделения противовоздушной обороны подавили два ударных беспилотника.

Как сообщали в МО РФ, вечером 28 апреля российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединённой группировки войск ВСУ «Херсон».