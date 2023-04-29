ВС России ликвидировали более 30 боевиков ВСУ и взяли опорный пункт в ЛНР

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В командовании российской группировки войск «Юг» заявили, что военнослужащие ВС России ликвидировали более 30 боевиков ВСУ и взяли опорный пункт в ЛНР.
ВС России ликвидировали более 30 боевиков ВСУ и взяли опорный пункт в ЛНР
  • РИА Новости

«В ходе успешных боевых действий штурмовые подразделения южной группировки овладели опорным пунктом ВСУ в районе пгт Белогоровка ЛНР. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих», — цитирует собеседника ТАСС.

Вместе с этим уточняется, что артиллеристы группировки также уничтожили восемь солдат ВСУ в селе Новомихайловке в ДНР и семерых украинских боевиков в селе Первомайском.

Ранее сообщалось, что артиллерийские расчёты ВС России заманили в ловушку личный состав одного из украинских подразделений, после чего нанесли ему огневое поражение.

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