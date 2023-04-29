ВС России ликвидировали более 30 боевиков ВСУ и взяли опорный пункт в ЛНР
- РИА Новости
«В ходе успешных боевых действий штурмовые подразделения южной группировки овладели опорным пунктом ВСУ в районе пгт Белогоровка ЛНР. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих», — цитирует собеседника ТАСС.
Вместе с этим уточняется, что артиллеристы группировки также уничтожили восемь солдат ВСУ в селе Новомихайловке в ДНР и семерых украинских боевиков в селе Первомайском.
Ранее сообщалось, что артиллерийские расчёты ВС России заманили в ловушку личный состав одного из украинских подразделений, после чего нанесли ему огневое поражение.