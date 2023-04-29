Артиллерия России загнала в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллерийские расчёты ВС России заманили в ловушку личный состав одного из украинских подразделений, после чего нанесли ему огневое поражение.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что совершить манёвр удалось благодаря разведывательным данным, получаемым войсками России с коптеров в режиме реального времени.

Артиллерийский налёт продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций. После того как боевики ВСУ заняли новый блиндаж, разведчики скорректировали финальный артиллерийский удар по нему. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нём боевиками.

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