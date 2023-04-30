Боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что до освобождения Артёмовска осталось полтора километра

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До полного освобождения Артёмовска штурмовым группам осталось 1,5 км городской застройки, заявил боец ЧВК «Вагнер».

«Им (украинским военным. — RT) «от потолка» если и осталось полтора километра в городе — то крупно повезло. Остаётся немного застройки, жилого сектора, а дальше идёт частный сектор», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на данный момент под контролем украинских войск находится здание мединститута, расположенное на самой высокой точке в западной части города. Он добавил, что именно оттуда велась корректировка артиллерии и танков ВСУ.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин ранее заявил, что российские силы продвинулись за сутки в Артёмовске на 100—150 м.

Российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

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